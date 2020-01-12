ايفوري الهلال الجديد يتابع المباراة من المقصورة ويدلي بتصريحات عقب الخسارة من النجم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تابع المدافع الإيفواري الذي تعاقد معه الهلال مؤخرا ديدي كاديو مباراة فريقه الجديد وضيفه النجم الساحلي من على المقصورة الرئيسيه باستاد الهلال بعد أن قام الجهاز الفني بقيادة حمادة صدقي باستبعادهمن حساباته لمباراة الأمس لعدم الجاهزية البدنية وتفاعل الإيفواري مع مجريات المباراة حيث كان سعيدا بتقدم فريقه قبل أن يتحسر على ضياع فرصه الفوز والهلال يقبل الهزيمة بعد التقدم ومن نيران صديقه،لمدافغ الهلال عمار الدمازين وتحسر الإيفواري علي النتيجة مؤكدا أن الأزرق قدم مباراة كبيرة واستحوذ على غالبية زمن المباراة. المادة السابقة أثبت يا عوض !.. بقلم الفاتح جبرا المقالة القادمة ظاهرة اختفاء الناشطين….ظلال تتمدد في براحات الثورة

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