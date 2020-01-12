الكاردينال يطلق تصريحات مثيرة عقب الخسارة من( الليتوال)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ابدي رئيس نادي الهلال أشرف الكاردينال حسرته الكبيرة لضياع الفوز على النجم الساحلي في مباراة الأمس وقال إن رماه الفريق اضاعوا،اكثر من ٤ فرص مواتيه للتسجيل وأكد رئيس الهلال ان الخسارة وارده في كرة القدم وحال الكرة ان يخسر الهلال ليفوز وأعلن الكاردينال في،تصريحات نشرتها (الهلال) اليوم ان ثقته كبيرة في اللاعبين مؤكدا انهم يستطيعون للتعويض في الجولات القادمة.

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