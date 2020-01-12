مقتل شاب طعنا بسكين بالحاج يوسف لهذا السبب…

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
لقى شاب مصرعه أمس طعناً بالسكين بمنطقة كوسوفو بالحاج يوسف بمحلية شرق النيل، على يد بائع ثلج.
وذلك على خلفية نقاش كان قد دار بين المجني عليه وبائع الثلج داخل السوق، وتدخل الحاضرون لفضه بيد أن النقاش تجدد مرة أخرى فاستل المتهم سكينه، وسدد بها طعنات للمجني عليه مما أدرى إلى وفاته في الحال، بعد أن فشلت محاولة إسعافه لتلقي العلاج.
وتم إبلاغ الشرطة والتي حركت إلى مسرح الجريمة بحسب صحيفة آخر لحظة، وقامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وألقت القبض على المتهم ودونت بلاغاً في مواجهته بقسم شرطة الحاج يوسف، وقامت بإحالة الجثة لمشرحة بشائر لمعرفة أسباب الوفاة، كما تم تحريز السكين أداة الجريمة.
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