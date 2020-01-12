الهلال يشكو النجم الساحلي للكاف بعد الخسارة أمس..تعرّف على التفاصيل

الخليج 365 : طالبت أعداد غفيرة من جماهير الهلال إدارة ناديها بالاسراع في تقديم شكوى عاجلة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف ضد النجم الساحلي،علي خلفية الإجراء غير القانوني الذي قام به لاعبي النجم الساحلي بعد أن قام الحكم بطرد حارس الفريق مكرم البديري الذي قام بخلع التي تشيرت الذي يرتديه والباسه لاحد زملائه الذي قام بمهمه الحارس،وقالت جماهير الهلال التي تابعتها (سودانا فوق) هذا الإجراء يتعارض مع لوائح الاتحاد الأفريقي حيث كان ينبغي أن يرتدي اللاعب الذي حل محل الحارس تي شيرت الحارس الإحتياطي وليس المطرود بأمر الحكم. المادة السابقة الشرطة الأمريكية تخلي سبيل بطل فيلم “الجوكر” بعد إيقافه في مظاهرة المقالة القادمة مقتل شاب طعنا بسكين بالحاج يوسف لهذا السبب…

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