الشرطة الأمريكية تخلي سبيل بطل فيلم “الجوكر” بعد إيقافه في مظاهرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أخلت الشرطة الأمريكية سبيل الممثل الأمريكي، واكين فينيكس، بطل الفيلم المثير للجدل، “الجوكر”، أمس الجمعة، وذلك بعد مشاركته في تظاهرة على تغير المناخ، أمام مبنى الكونغرس، في العاصمة الأمريكية واشنطن. وذكرت تقارير الشرطة، أنه تم اعتقال 147 شخصا خلال التظاهرة، التي نظمتها الممثلة الأمريكية، جين فوندا، وكان من أبرز المشاركين فيها بخلافها، واكين فينيكس والممثل الأمريكي، مارتن شين، بحسب مجلة “بيبول” الأمريكية. وركزت الاحتجاجات على مخاطر التغير المناخي في واشنطن العاصمة، ومطالبة الحكومة بالاهتمام بالقضايا المناخية. وقالت الشرطة إنها أطلقت سراح “فينيكس”، البالغ من العمر 45 عاما، وكذلك مارتن شين (79 عاما)، وذلك بعد فترة قصيرة احتجز خلالها الممثلان لدى الشرطة، بعد اتهامهما بعرقلة الطريق والتسبب في الازدحام. وألفى واكين فينيكس كلمة خلال مشاركته في التظاهرة، تحدث فيها عن صناعة الألبان واللحوم، وما يمكن أن تسببه في تغير المناخ، كما دعا الجميع إلى التفكير ثانية في اختيار ما يستهلكونه. يشار إلى واكين فينيكس، حاز على جائزة أفضل ممثل درامي عن دوره في فيلم “الجوكر”، في حفل “غولدن غلوب” الأسبوع الماضي، وحرض خلال خطاب قبوله الجائزة على إلقاء الضوء على ظاهرة التغير المناخي قائلا: “من الجيد حقا أن الكثير من الأشخاص أرسلوا صلواتهم إلى أستراليا، ولكن علينا أن نفعل أكثر من ذلك”. وتابع: “نأمل أن نتحد سويا ونجري بعض التغييرات بالفعل، وفي بعض الأحيان يتعين علينا أن نتحمل هذه المسؤولية على عاتقنا وأن نجري التغييرات والتضحيات في حياتنا الخاصة”. ويجسد واكين فينيكس في أحداث فيلم “الجوكر” المستوحى عن قصص “دي سي” الهزلية، قصة المهرج “آرثر فليك”، المصاب بمرض نفسي، ويأمل في العمل كفنان “ستاند أب كوميدي”، ولكن تقف كل الظروف ضده، حتى يفقد السيطرة على نفسه، ويتحول إلى المجرد المعروف “الجوكر”، ألد أعداء “باتمان”، والفيلم من إخراج تود فيليبس.