مدرب الهلال يحمل الكاردينال الهزيمة أمام النجم الساحلي

الخليج 365 :

أبدى المدير الفني لفريق الهلال السوداني حمادة صدقي حزنه الشديد لخساره فريقه بملعبه في مدينة أم درمان أمام ضيفه النجم الساحلي مساء امس (السبت 12 يناير 2020 م ) بنتيجة (2/1)، ضمن الجولة الرابعة لفرق المجموعة الثانية بدوري ابطال أفريقيا.

وقال المصري صدقي في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب المباراة إن الهلال أضاع الكثير من الفرص وأن الفريق الذي يهدر الفرص يعاقب دائما.

وأشار صدقي إلى ان الهلال عوقب بخسارة مرة للغاية في الوقت الذي كانوا يفكرون فيه بالاستفادة من الفوز الذي حققه الهلال على النجم الساحلي في المباراة السابقة بملعبه في تونس.

وقال صدقي إن فريقه تقدم في المباراة بهدف وأضاع العديد من الفرص نتيجة الغياب الذهني و أن النجم الساحلي وجد فرصتين مستغلا فيهما بعض الهفوات وأحرز هدفين.

وحمل صدقي إدارة النادي ورئيس النادي أشرف الكادينال خسارة الهلال، وقال إن تباطؤ مجلس الهلال في تجديد عقود 4 لاعبين أثر على إعدادهم لمباراة النجم الساحلي.

واكد مدرب الهلال إنه لم يعد هناك خيار أمامه سوى الفوز على الأهلي وبلاتينيوم في المباراتين المتبقيتين له بدور المجموعات.