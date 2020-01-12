ماهذا يامجلس المريخ ؟.. بقلم علم الدين هاشم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** جاء في صحيفة الصدي ان مجلس المريخ تخلي عن الثنائي الاجنبي النيجيري قاربا والمصري العيسوي بعدما انتابته شكوك بان القنصل حازم مصطفي مساهم مع رابطة المريخ بالامارات في تحمل التكلفة المالية لهذه الصفقة !

موقف غريب من مجلس المريخ ان يرجح كفة الخلافات علي مصلحة النادي التي كانت تقتضي التعامل مع ابناء النادي واقطابه بقدر من الاحترام والتقدير خاصة وان المجلس الحالي اكثرهم حاجة لفتح الباب امام الجميع للمساهمة والمشاركة بالرأي او المال طالما كان الهدف هو مصلحة المريخ ودعمه في فترة التسجيلات الاخيرة فأمثال الاخوة في رابطة الامارات والقنصل حازم مصطفي يستحقون الكلمة الطيبة صباحا ومساء علي مجهوداتهم ومساهماتهم المالية التي يدرك الاخوة في مجلس المريخ انها لم ولن تتوقف سواء في عهد المجلس الحالي او حتي المجالس القادمة لانهم يستهدفون مصلحة النادي وليست المصالح الذاتية كما يفعل اخرون يدفعون القليل من اجل الوصول عبر المريخ لمكاسب ذاتية .

موقف مؤسف من مجلس المريخ الذي بدأ يتخبط الان في ملف المحترفين الاجانب مع اسدال الستار علي فترة التسجيلات الشتوية مساء امس لانه لايمتلك المال الذي يقوي ويعضد من موقفه التفاوضي مع المحترفين الاجانب المرشحين للانضمام للكتيبة الحمراء رغم النجاح الملحوظ في حسم صفقات اللاعبين الوطنيين الذين كما ذكرت بالامس يصعب الحكم عليهم الا بعد مشاركتهم مع الفريق في التدريبات او النصف الثاني من الدوري الممتاز رغم ان بعضهم مجربين ومعروفين من خلال تألقهم مع انديتهم ضد المريخ واعني هنا ثنائي الامل كومر جدو وابوالقاسم عبد العال .

اعود لاؤكد مهما كان حجم الخلاف بين مجلس المريخ والقنصل حازم مصطفي الا ان هذا لايبرر لمجلس الادارة ان يبني موقفه الرافض لقبول هدية رابطة المريخ بالامارات بتسجيل الثنائي الاجنبي المصري العيساوي والنيجيري قاربا خاصة وان المجلس كان قد بدأ الاجراءات الاولية لضمهما وذلك باخضاعهما للفحص الطبي قبل ان تتفاجأ جماهير المريخ بتحويل وجهة المحترف المصري العيسوي من العرضة جنوب الي مريخ السلاطين !!

نعلم بان هناك ايادي تحرك هذا المجلس وتديره بالريموت بعد ان تمسكنت ثم تمكنت ونجزم بأنها هي التي دفعت المجلس لاتخاذ هذا الموقف الغريب علي مجتمع المريخ الذي ظل طوال تاريخه يكن احتراما وتقديرا خاصا لاصحاب الايادي البيضاء الذين يدفعون بسخاء من حر مالهم من اجل تطوير المريخ ودعم استقراره واسعاد قاعدته الجماهيرية ،، فالاخ القنصل حازم مصطفي يستحق المعاملة الكريمة من مجلس المريخ مثلما هو الحال مع القطب الكبير ابو آواب الذي لولاه لكانت فضيحة مجلس سوداكال بجلاجل !