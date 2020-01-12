إيران اخطأت وتستحق الاحترام .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كانت فاجعة مؤلمة للايرانيين حكومة وشعبا ولمناصرى إيران ومحبيها فى العالم وهم يسمعون ان طائرة مدنية تسقط ويلقى ركابها حتفهم (قرابة المائتين) وذلك بعد دقائق محدودة على اقلاعها من مطار الامام الخمينى الدولى فى طهران .

وزادات فجيعة الايرانيين وازداد حزنهم وحكومتهم تعترف فى بيان رسمى ان الحادث نتج عن خطأ بشرى وان الطائرة المنكوبة اسقطت بصاروخ بعد ان اشتبه الشخص المناط به الامر انها جسم غريب معادى وقيل انها حلقت بالقرب من موقع عسكرى حساس للحرس الثورى الايرانى على مقربة من مدينة طهران ، وقد وقع الحادث كما هو معروف فى الليلة التى نفذت فيها القوة الصاروخية الايرانية هجومها على القواعد العسكرية الأمريكية فى العراق ردا على اغتيال الشهيد قاسم سليمانى ورفاقه بواسطة الجيش الامريكى.

وبعد يومين من تضارب الأنباء حول سبب الحادثة واعلان إيران ترحيبها بمساعدة دول اخرى فى التحقيق كروسيا وفرنسا والسويد وكندا فضلا عن اوكرانيا – مالكة الطائرة – فى التحقيق اعلن التلفزيون الايرانى صباح السبت نقلا عن جهات مختصة ان الطائرة المنكوبة قد اسقطت بخطأ بشرى وانه سوف يتم كشف الحقيقة وتمليك الرأى العام المحلى والعالمى حقيقة ماجرى بالضبط مع التأكيد على تحمل الجهة المختصة المسؤولية الكاملة عن ما جرى واستعدادها لتنفيذ ما تطلبه القيادة .

وكانت معلومات قد راجت ان الايرانيين توصلوا الجمعة للحقيقة وقطعوا بها مع تأكيدهم على ضرورة الاعلان عنها وتمليك الشعب حقيقة ما وصلت إليه لجان التحقيق المختصة

وفى هذا الصدد نقرأ الخبر التالى :

دعا قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي الى عقد اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي فور اطلاعه على وجود خطأ في سقوط الطائرة الاوكرانية مطالبا الجهات المعنية باطلاع الشعب بشكل صريح وكامل عن نتائج التحقيق بشأن الحادث . يشار الى انه وبعد سقوط طائرة الركاب الاوكرانية، بدأ المسؤولون على الفور بالتحقيقات اللازمة لمعرفة اسباب الحادث، وبعد ان ثبت لكبار القادة العسكريين حدوث خطأ بشري بعد اقل من 48 ساعة من الحادث، تم اطلاع قائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية بالامر. وفور اطلاع قائد الثورة على حدوث الخطأ الكارثي في منظومة الدفاع الجوي، اوعز سماحته (ظهر الجمعة) بعقد اجتماع عاجل للمجلس الاعلى للامن القوي ودراسة القضية واكد انه فور الانتهاء من دراسة الحادث في هذا المجلس يجب الاعلان عن اساس الحادث ونتائج التحقيقات للشعب بصورة صريحة وصادقة من قبل المؤسسات المعنية .

ولابد ان نقول بشكل واضح ان إيران باعترافها الشجاع باسقاط الطائرة تستحق الاحترام والتقدير اذ فى عالم اليوم الذى لم تعد مكانة الصدق محفوظة فيه وكثيرون يرون ان العالم الان ليس مكانا لممارسة القيم ومراعاتها والحفاظ عليها والمعروف ان ايران تقوم اليوم على عكس هذه الرؤية تماما وهذا ما يستغربه الناس

وننقل هنا ما كتبه احد الناشطين العرب على حسابه فى الفيسبوك اذ قال :

ان اغلب الطائرات التي اسقطت في السنوات الاخيرة بظروف غامضة لم تكشف الى الان اسباب سقوطها الطائرة الروسية في مصر .. الطائرة الماليزية.. الطائرة الاثيوبية في بيروت وغيرها كثير ، اما في ايران فإن اعلان السلطات عن اسباب الحادث بشكل شفاف ولو على حساب سمعتها المهنية في العالم يحسب لها لا عليها

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الروسي كونستانتيت كوساتشيف يوم السبت، بعد ان قدمت ايران اعتذارها لإسقاطها طائرة البوينغ 737 “الأوكرانية بالخطأ بسبب “نزعة المغامرة الأميركية” يجب استخلاص العبر من هذه المأساة.

وقال كوساتشيف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية (انترفاكس): “إذا لم يثبت تحليل الصندوقين الأسودين وأعمال التحقيق أن الجيش الإيراني فعل ذلك عمداً، وليس هناك سبب لذلك، يجب إغلاق الحادث. على أمل أن يكون قد تم استخلاص العبر وأن تتخذ كل الأطراف إجراءات”.