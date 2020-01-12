أمير قطر يزور إيران لأول مرة منذ توليه المنصب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفادت وسائل إعلام، اليوم الأحد، أن “أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، سيزور اليوم العاصمة الإيرانية طهران، وهي أول زيارة له منذ توليه منصبه عام 2013.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية “إرنا”، عن قناة “الميادين” اللبنانية، إن “أمير قطر يصل إلى طهران بعد قليل في زيارة يلتقي خلالها الرئيس حسن روحاني، لبحث العديد من الملفات لا سيما التطورات الأخيرة في المنطقة”.

وأجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الخميس الماضي، اتصالا هاتفيا، بالرئيس الإيراني حسن روحاني، فيما نسب بيان الرئاسة الإيرانية للشيخ تميم قوله إن قطر لن تنسى موقف إيران من العقوبات المفروضة على الدوحة.

من جانبه، قال روحاني إن “تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة مهم جدا بالنسبة لإيران”، معتبرا أن “السبيل الوحيد للحفاظ على أمن المنطقة هو توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين الجيران ومنع تدخلات الأجانب”.