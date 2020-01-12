لاحقوا القتلة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

منذ فترة والكثيرون يرون فى بعض قادة الاسلاميين قتلة مجرمين لابد ان تتم ملاحقتهم ومساءلتهم على ما اقترفته ايدبهم أو حتى ما حدث من تحريض منهم على القتل والقسوة مع المعارضين لهم المعترضين عليهم .

الانقاذ عندما جاءت كانقلاب عسكرى على الشرعية الدستورية ثبتت حكمها لكنها كانت قاتلة اذ لايمكن ان ينسى الناس مطلقا قتل الضباط فى رمضان وقتل المعارضين سواء بالتعذيب فى معتقلات الامن أو عبر الاغتيالات كما حدث لبعض الطلاب والناشطين المعترضين على حكم البشير ، وايضا قتل مجدى وجرجس فى اتهامات لم تكتمل حول الاتجار فى العملة الصعبة وهى قضايا لا يتم فيها اعدام الناس ليأتى قادة النظام وعلى رأسهم كبيره ويتعامل بشكل غير قانونى فى العملات الصعبة وتتم ادانته وهى ذات التهم التى حوكم بها مجدى وجرجس واعدما دون وجه حق ، ونرى ان كل من تورط فى قتل هؤلاء الابرياء ظلما وعدوانا يعتبر قاتلا يستحق الاعدام .

وممن صنفهم الناس كقتلة على عثمان محمد طه وبكرى حسن صالح والطيب ابراهيم محمد خير وابراهيم شمس الدين وصلاح قوش ودكتور نافع ودكتور الفاتح عز الدين ومحمد عطا واحمد هارون وقبل هؤلاء جميعا رأس النظام وكبيره واخرين لانعلمهم الله يعلمهم ممن مارسوا التعذيب والقتل أو حرضوا على ذلك .

وبعد ان تمت اذاعة حلقات أسرار الاخوان على قناة العربية وافتضح امرهم وتبين للناس مدى كذبهم ونفاقهم كانت هناك معلومات جديدة كشفت عنها التسجيلات التى اذيعت فالبشير وعلى عثمان مثلا لا يخفيان توجيههما بقتل ضباط رمضان ولا يريان بأسا بذلك وتراهما يقران بالامر غير متأثمين مما يعتبر اعترافا منهما بذلك تجب ملاحقتهما عليه ، وممن ظهروا فى التسجيلات كمحرضين على القتل نائب البشير واحد دعاة العنف فى بلادنا السيد حسبو محمد عبد الرحمن ولكن الاكثر صراحة والاوضح فى طلبه قتل الثوار وضرورة التصدى العنيف لهم الدكتور عوض حاج على ، وربما تكشف لنا الأيام المزيد من حقيقة هؤلاء القتلة الذين تجب ملاحقتهم وتقديمهم للمحاكمة وعدم التراخى معهم ، وهذا مطلب الكثيرين .