جرائم شنيعة .. ماذا تخبئ لنا الايام؟

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

جريمة بشعة بالقرب من كبري المنشية واحد مضبوح من الاضان للاضان انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله وحده ربنا يرحمو ولا حول ولا قوة الا بالله

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جثة لامراة مقطوعة الراس يعثر عليها مواطنون من حى امتداد ناصر بالخرطوم

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مقتل شاب والتمثيل بجثته وحرقها فى بورسودان

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أعمال قتل بشعة بمدينة الجنينة

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ماهذا الذى يحدث فى بلادنا ياقوم؟

ماذا دهانا ياترى ؟

ما الذى اصاب بلادى وماذا تخبئ لنا الأيام ؟

وضع بالغ السوء وقلق لايوصف يعيشه اهل السودان وهم يقرأون هذه الأخبار المفزعة التى لاتشبههم ولم تكن تعرفها بلادهم.

هل حقا وصل بنا الحال ان يدفع التنافس السياسى ومحاولات جهة الاضرار باخرى الى استرخاص الدم والعمل على بث الرعب فى المجتمع لتحقيق مكاسب سياسية؟

هل يمكننا تصديق القول بان عصابات النيقرز ومثيرى الفوضى وممارسى أعمال العنف والسلب والنهب هل يمكننا تصديق مقولة ان هناك جهات تعمل على تنظيمهم وتدريبهم وترتيب اوضاعهم وتوظيفهم لاغراضها الخاصة سواء كانت اهداف سياسية وحزبية ام اهداف خاصة وشخصية سواء كان هدفها الحصول على مكاسب مادية أو الوصول الى انتقام أو ثار شخصى أو غير ذلك ؟

هل يمكن لشعبنا ان يقبل بانزلاق الامور الى هذا الحد وان يدفع ابرياء ثمن هذه الافعال المنكرة والقبيحة والشنيعة ؟

لاشك ان الكل سيجمعون على استنكار ورفض هذه الاعمال ولن يجدوا انفسهم متفقين مطلقا مع من يؤيدها ، بل نقول انه لا احد يؤيد هذه المنكرات وحتى لو وجد من يبررها فانه حتما لن يستطيع تبنيها والافصاح عن موقفه هذا .

فى ظل هذه الظروف التى تمر بها بلدنا لابد من التأكيد على ضرورة الوعى التام والاهتمام بما يمكن ان تسببه الانفلاتات الأمنية والاشاعات من اثار سالبة تتفاقم لتصبح مشاكل كبرى يصعب تداركها وتكون نتائجها وخيمة صعبة التحمل ، وكان الله فى عونك يابلادى