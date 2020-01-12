تعزيزات عسكرية سورية ضخمة على الخطوط الأمامية بحلب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت صحيفة سورية، اليوم الأحد، أن الجيش السوري استقدم تعزيزات عسكرية ضخمة إلى الخطوط الأمامية على الجبهات الغربية من مدينة حلب وريف المحافظة الجنوبي.

وكشفت صحيفة “الوطن” السورية نقلا عن مصادر خاصة، أن الجيش السوري استقدم أرتالا عسكرية بينها صواريخ حديثة لم تستخدم في حلب من قبل.

وأضافت المصادر للصحيفة أن التعزيزات السابقة التي أرسلت في وقت سابق إيذاناً ببدء عملية عسكرية متوقعة في أي لحظة، لا تتنافى مع وقف ​إطلاق النار​.

وأشارت الصحيفة أن “الجيش نفذ أمس رميات صاروخية ومدفعية استهدفت مقرات وتحركات الإرهابيين في ريفي حلب الغربي والجنوبي، ودمرت منصات إطلاق القذائف و​الصواريخ​ التي أطلقت على منطقة منيان في الجهة الغربية من المدينة، وقتلت وجرحت عدداً من إرهابيي ​جبهة النصرة​​”.