حكومة الخرطوم توجه بتنظيم (5) رحلات اضافية لقطار الولاية

التاريخ: 12-يناير-2020 فى : أخبار 1 مشاهدة أعلن والي الخرطوم الفريق ركن احمد عابدون حماد، عن توجيهات بتنظيم “5” رحلات إضافية يومية لقطار الخرطوم، وإنشاء خطوط جديدة “الشجرة وجبل اولياء”، ومد خطوط خلال الأيام المقبلة بالخرطوم بحري. وأكد الوالي وصول دفعة جديدة من البصات الفترة المقبلة تصل إلى (120) بصاً من السعودية وقطر. Advertisements وتعهد الوالي بإنهاء ازمة الاجلاس وأشار بحسب صحيفة السوداني الدولية، إلى وصول عدد من الإجلاس من الامارات، ونوه لتخصيص (50%) من ميزانية ولايته المقدرة بـ (23) مليار جنيه للتنمية، وقطع بأن الميزانية خالية من أي رسوم او ضرائب. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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