تورط نافذين بالنظام البائد في فساد بشركات تعدين

تورط نافذين بالنظام البائد في فساد والاستيلاء على أموال ضخمة من شركات تعدين، في وقت يتجه نحو ألفي من أصحاب الطواحين الجافة في محلية أبو حمد لتحريك إجراءات قانونية لدى النيابة العامة، ضد شركة للتعدين بتهمة استحواذها على “الكرتة”.

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وكشف رئيس لجنة استرداد حقوق التعدين الأهلي بسوق الطواحين عمار عبد الحميد حسن بحسب صحيفة آخر لحظة، عن اعتزامهم تجديد عدد من البلاغات المتصلة بالأمر لدى السلطات العدلية للمطالبة باسترداد حقوقهم في “الكرتة”، لجهة أن الشركة ظلت منذ 2013 تستولي على “الكرتة” بموجب لوائح فرضتها السلطات المختصة بأن تؤول للدولة “الكرتة” وأنها لا تعتبر سلعة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)