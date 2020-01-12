المهدي: نحن أكثرية و(أي كاني ماني) انتخابات مبكرة

اشترط رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي في تعيين الولاة بإعطاء حزبه الأغلبية أو قيام انتخابات مبكرة في حالة تعذر ذلك، عزا ذلك بأن حزب الأمة يمتلك تأييداً شعبياً كبيراً، وفاز في آخر انتخابات ديمقراطية عام 1986م.

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وأضاف في خطاب جماهيري له بحسب صحيفة آخر لحظة، بمدينة سنجة بولاية سنار (نحن نعتقد بأننا أكثرية وأي “كاني ماني” ندعو إلى انتخابات مبكرة).

ورفض المهدي مطالب رئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو التي اشترط فيه علمانية أو تقرير المصير، بجانب بدء إجراء برنامج الدمج والتسريح، وزاد (أي زول عندو برنامج سياسي غير السلام، هذا مكانه ما بعد الفترة الانتقالية)، وتبنى المهدي الاشتراكية الاقتصادية العلمية في الثروة والسلطة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)