مصادر تكشف عن اوضاع متردية بمستشفى الشعب

التاريخ: 12-يناير-2020
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شكا عدد من المرضى القابعين بطوارئ مستشفى الشعب التعليمي لامراض القلب من تردي البيئة الصحية نتيجة الاكتظاظ الشديد بالحوادث، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل العاجل، وقالوا في حديثهم الحال يغني عن السؤال، الطواري عبارة عن “كرنتينة” والمرضى يعانون من الاطتظاظ الشديد بينما يفترش البعض منهم البلاط في غياب تام للرقابة والاشراف.
وتخوف عدد من المرافقين للمرضى بحسب صحيفة السوداني الدولية من تفاقم ازمة المرضى وانتقال العدوى للمرافق، وقالوا انهم تفاجاوا بالوضع في حوادث مستشفى القلب وبدلاً من ان يسعوا لاجل صحة مرضاهم سيخرجون هم ذاتهم مرضى لا محالة، واضافوا انه لا يعقل ان تكون حوادث امراض القلب اكثر الامراض حساسية بهذا الشكل المكتظ والمتسخ، وطالبوا الدولة بالاسراع في وضع معالجات تضمن للمواطن حقوقه الصحية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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