اشتباكات واستخدام سلاح في موكب (الزحف الأخضر) بالجزيرة

جرح ما لا يقل عن (7) أشخاص على نحو متفاوت أثناء اشتباكات خلال مسيرة (الزحف الأخضر) بمدني حاضرة ولاية الجزيرة، كأكبر عمليات مواجهة بين لجان المقاومة ومؤيدي مسيرة الزحف الأخضر التي تنادي بإسقاط الحكومة، وتصدى لها الثوار بالمضايقات والاحتاكات وتطورت بعد ذلك إلى اشتباكات بالأيدي والسلاح الأبيض والعصي والحجارة بين الجانبين.

في السياق بحسب صحيفة آخر لحظة، فإن اجتماعاً عاصفاً ضم لجان مقاومة بمدني، ووجه من خلالها انتقادات لاذعة لحكومة الولاية اتهمت فيه الشرطة بالانحياز لمسيرة الزحف، وطالب الاجتماع بإقالة الوالي ومدير الشرطة بالولاية.

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وكشف المكتب الصحفي للشرطة، تفاصيل الأحداث وأشار إلى أن الشرطة قامت بواجبها في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية وسلامة المشاركين والممتلكات العامة والخاصة، وأوضح بيان أن مواطناً يقود عربة بوكس بمكان التجمعات قام بإشهار سلاح ناري (مسدس) وإطلاق أعيرة نارية بصورة عشوائية، ما أدى لإصابة اثنين من المشاركين أحدهما إصابة في الرأس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)