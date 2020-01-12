نتلينا تذرف الدموع في كاودا

التاريخ: 12-يناير-2020 فى : أخبار 117 مشاهدة لم تتمالك نتلينا يعقوب أبو الاعلامية بمكتب رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك نفسها وهي تطأ بقدميها أرض مدينة كاودا خلال الزيارة التاريخية لحمدوك لها فاجهشت بالبكاء وذرفت الدموع. Advertisements وعاشت نتلينا بحسب صحيفة السوداني الدولية، لحظات مؤثرة عندما التقت شقيقها الضابط في الجيش الشعبي “اندروسون يعقوب أبو” بعد غياب عشر سنوات. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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