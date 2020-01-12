إرجاء المؤسسات الإعلامية الموقوفة خلال الشهر

قطع عضو المجلس السيادي نائب رئيس لجنة تفكيك التمكين محمد الفكي، بأن الغرض من إيقاف بعض المؤسسات الإعلامية هو استرداد أموال الدولة التي تم التصرف فيها وتخصيصها وتحويلها لصالح بعض الأسماء.

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وأكد أن الحريات لن تمس مطلقاً، وأعلن الفكي خلال جولة تفقدية لمصابي أحداث الجنينة بمستشفى الشرطة بالخرطوم بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، عودة المؤسسات الإعلامية الموقوفة خلال الشهر الحالي.

وقال عضو المجلس (هنالك معلومات تثبت تورط المؤسسات التي تم إيقافها)، وشدد على أن معركة لجنة إزالة التمكين حالياً في استرداد الأموال مع الملاك ويجب أن يفهم الصحفيون ذلك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)