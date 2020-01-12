اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

إرجاء المؤسسات الإعلامية الموقوفة خلال الشهر

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 12-يناير-2020

35 مشاهدة

إرجاء المؤسسات الإعلامية الموقوفة خلال الشهر

قطع عضو المجلس السيادي نائب رئيس لجنة تفكيك التمكين محمد الفكي، بأن الغرض من إيقاف بعض المؤسسات الإعلامية هو استرداد أموال الدولة التي تم التصرف فيها وتخصيصها وتحويلها لصالح بعض الأسماء.

 

Advertisements

وأكد أن الحريات لن تمس مطلقاً، وأعلن الفكي خلال جولة تفقدية لمصابي أحداث الجنينة بمستشفى الشرطة بالخرطوم بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، عودة المؤسسات الإعلامية الموقوفة خلال الشهر الحالي.

 

 

وقال عضو المجلس (هنالك معلومات تثبت تورط المؤسسات التي تم إيقافها)، وشدد على أن معركة لجنة إزالة التمكين حالياً في استرداد الأموال مع الملاك ويجب أن يفهم الصحفيون ذلك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إرجاء المؤسسات الإعلامية الموقوفة خلال الشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا