الصيحة: * مسيرة هادرة لـ (الزجف الأخضر) بود مدني واشتباكات واعتقالات السوداني الدولية: * بلاغ ضد البشير في قضية الأستاذ أحمد الخير *حكيم العرب الثاني قابوس في رحاب الله الجريدة:

* أنصار الزحف الأخضر يستخدمون السلاح الناري بود مدني * المهدي يدعو لانتخاب الولاة حال حدوث (أي كاني ماني) *عبد الحي يكذب علي عثمان المجهر:

*مسيرة حاشدة لأنصار النظام السابق في مدني وإصابة (3) بالرصاص Advertisements *(عبد الحي يوسف): حديث (علي عثمان) عن قناة طيبة (ليس صحيحاً) آخر لحظة:

*اشتباكات واستخدام سلاح في موكب (الزحف الأخضر) بالجزيرة *المهدي: نحن أكثرية و(أي كاني ماني) انتخابات مبكرة *تورط نافذين سابقين في فساد بشركات التعدين الدار:

* أحداث دامية في مسيرة الزحف الأخضر بود مدني والشرطة تصدر بياناً * مواطن يطلق الرصاص على المسيرة وإصابة شخصين حالة أحدهما خطيرة *البحث عن رأس وأطراف المرأة التي عثر على جزء من جسدها بالخرطوم * بالصورة والقلم.. تفاصيل حول تاجر سعد قشرة الذي عثر عليه متوفياً بالقرب من كوبري المنشية * مؤتمر صحفي للجنة إزالة التمكين اليوم لتوضيح قراراتها بشأن حجز مؤسسات إعلامية * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان العلم في حياتنا للأساس وامتحان لغة عربية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأحد الموافق 12 يناير 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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