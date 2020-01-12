استجابة لدعوات بوتين وأردوغان… حكومة الوفاق الليبية تعلن وقف إطلاق النار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وافقت حكومة الوفاق الليبية صباح اليوم الأحد على وقف إطلاق النار، استجابة لدعوات الرئيسين الروسي والتركي، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان.

وقالت الوفاق في بيان، نشر على حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك”: “استجابة لدعوة رئيس الجمهورية التركية والسيد رئيس جمهورية روسيا الاتحادية لوقف إطلاق النار يعلن رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي وقف إطلاق النار الذي يبدأ من الساعة 00:00 بتاريخ الـ12 يناير 2020”.

التأكيد على 4 نقاط..

وأكد البيان الصادر عن المجلس الرئاسي للوفاق على أربع نقاط، جاءت كالتالي:

أولا: الشروع فورا بوقف إرسال اللجان العسكرية المقترحة من الطرفين لإعداد الإجراءات الكفيلة لوقف إطلاق النار تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة.

ثانيا: تدعم حكومة الوفاق الوطني المسار السياسي عبر مؤتمر برلين من خلال مؤتمر وطني ليبي يضم جميع الأطراف والتوجهات السياسية.

ثالثا: تدعو حكومة الوفاق الوطني جميع الدول المعنية بالملف الليبي إلى دعم مسار الحل السلمي.

رابعا: حقنا المشروع بالدفاع عن النفس بالرد على أي هجوم أو عدوان قد يحدث من الطرف الآخر.