تعرف على موعد الربط الكهربائي بين القاهرة والخرطوم

الأحد 12 يناير 2020

يشغل بال السودانيين خلال الفترة الأخيرة الربط الكهربائي بين القاهرة والخرطوم، والموعد النهائي لإتمام تلك الإجراءات لما لها من دور في تغذية الشبكات في السودان.



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وقالت صحف مصرية، إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستبدأ الاختبارات التجريبية، لخط الربط الكهربائي بين مصر والسودان، اليوم الأحد، وأن التجربة ستكون تمهيدًا لبدء التشغيل الرسمي لخط الربط، عقب التأكد من جاهزية الدائرتين.

وتابعت: الخط يتكون من دائرتين، جهد الواحدة 220 كيلو فولت أمبير، وسيتم اختبار الدائرة الأولى من خلال وضع الجهد عليها للاطمئنان على خط الربط، الذي يبدأ من محطة محولات "توشكى 2"، إلى أرقين بجهد 220 كيلوفولت، وسيتم تكرار ذلك على الدائرة الثانية أيضًا، عقب اختبار الدائرة الأولى والاطمئنان عليها، حتى يكون خط الربط جاهز للتشغيل مباشرة، وعملية الاختبار لن تتعدى بضع ساعات.​