الهلال يخسر لقاء النجم الساحلي بعد مباراة مثيرة

الخليج 365 :

خسر الهلال أشرس النزالات في دوري المجموعات للأندية الأبطال أمام النجم الساحلي التونسي بهدفين لهدف في المباراة التي جرت فعالياتها على ملعب أستاد الهلال بأمدرمان. تقدم الهلال بالهدف الأول في شوط اللعب الأول عن طريق لاعبه وليد الشعلة، لكن مدافع الهلال عمار الدمازين أعاد النجم الساحلي لأجواء المباراة بتسجيله لهدف عكسي في مرمى جمال سالم في ذات الشوط. وفي شوط اللعب الثاني عاد النجم الساحلي للتسجيل محرزاً الهدف الثاني الذي انتهت عليه المباراة. وشهدت المباراة نزالاً شرساً قضى بإخراج لاعب الهلال نصر الدين الشغيل بالبطاقة الحمراء وحارس النجم الساحلي في آخر ثواني المباراة.

بالنتيجة ارتفع النجم الساحلي بنقاطه إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة يليه الأهلي المصري بسبع نقاط والهلال بست نقاط وبلاتينيوم الزيمبابوي بنقطة وحيدة في ذيل المجموعة.