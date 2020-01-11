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الخليج 365:
أعلنت الشرطة، وقوع احتكاكات بين مجموعات مُتباينة في مدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة أمس بشارع جانبي.
وكَشَفَ المكتب الصحفي للشرطة، تفاصيل الأحداث التي شهدتها مدينة ود مدني بولاية الجزيرة اليوم (السبت)، حيث شهدت المدينة مسيرات مَطلبية بميدان الحرية مع تقاطع شارع النيل، وأشار إلى أنّ الشرطة قامت بواجبها في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية وسلامة المُشاركين والمُمتلكات العامّة والخاصّة.
وأوضح بيان المكتب الصحفي، أنّ مُواطناً يقود عربة بوكس بمكان التجمُّعات قام بإشهار سلاح ناري (مسدس) وإطلاق أعيرة نارية بصُورةٍ عَشوائيةٍ، مِمّا أدّى لإصابة اثنين من الُمشاركين أحدهما إصابة بالرأس – وُصفت بالخطرة، والآخر إصابة باليد، كما تم رصد إصابات مُتفاوتة بسبب المُواجهات.
وطبقاً للبيان، تَدَخّلت قوات الشرطة بإطلاق الغاز المُسيّل للدموع، وتمكّنت
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