عبد الواحد: زيارة حمدوك الى“كاودا” تمثل الاتجاه والطريق الصحيح لحل الأزمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصف رئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، زيارة رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك إلى “كاودا” بجنوب كردفان، بأنها تمثل الاتجاه والطريق الصحيح لحل الأزمة السودانية.

ودعا نور حسب (سونا) اليوم (السبت)، لوضع قضايا الوطن في المقدمة والتي تتمثل في قضايا السلام والاقتصاد والمواطنة لتفادي ذهنية المحاصصة إلى ذهنية الوطن الواحد، وامتدح دعوة القائد عبد العزيز الحلو، لرئيس مجلس الوزراء لزيارة المناطق المحررة في “كاودا”، وقال إنه سيكون قريباً مع الحلو في “كاودا” ومنها إلى مناطق جبل مرة، وأوضح نور أن المبادرة التي أطلقها للحوار الداخلي بدأت تؤتى ثمارها، ودعا حمدوك لزيارة معسكرات النازحين واللاجئين والجلوس مع المواطن حتى يتعرف على أزمة السودان الحقيقية، وأوضح أن طرحه لمبادرة الحوار بالداخل لاعتبار أن أزمة السودان ليست في الخارج وإنما داخل السودان.

إلى ذلك، طالب عبد الواحد، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بعودة المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة للعمل لمساعدة الضحايا والمتضررين من النازحين واللاجئين.

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