اختفاء شهادات بحث لقطعة أرض بشمبات مساحتها 880 متر يملكها علي كرتي

كشف تجمع المهنيين بالتخطيط العمراني عن اختفاء شهادات بحث لقطعة أرض بشمبات مساحتها 880 متر يملكها القيادي بالنظام البائد علي كرتي وحذر من أن مدراء الادارات ونوابهم يمثلون أذرع النظام البائد ودلل على ذلك بأنهم قاموا باستخراج شهادات بحث لعدد من النافذين من المؤتمر الوطني المحلول وسحب مستندات الأراضي الأصلية التي قاموا بالاستيلاء عليها دون وجه حق واخفائها وتخوفت مصادر بالتجمع فضلت حجب اسمها لصحيفة الجريدة من أن تكون أذرع النظام البائد أبادت تلك المستندات وكشفت عن لجوء تلك الأذرع لفتح بلاغات ضد مجهولين بفقد مستندات للحيلولة دون اتهامها.

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وقالت ذات المصادر تم منح كرتي تصديق بناء أربعة طوابق وفي ذات اليوم قدم شهادات بحث للقطعة بأسماء 20 شخص ولم يتم تقديم توكيل.

واشتكت المصادر من استمرار أذرع الدولة العميقة في السيطرة على مستندات الخدمة المدنية واردفت تم ضبط متعاونين وهم يأخذون المستندات الأصلية لتصاديق وشهادات بحث بأسماء لأشخاص خارج البلاد من بينهم كرتي وتم سحب كل المستندات من الأرشيف ودلل على ذلك بأن مكاتب الأرشيف مغلقة، وطالبت بالاسراع في اقالة المتورطين في التعاون مع رموز النظام البائد داخل مؤسسات الخدمة المدنية حتى تتمكن الحكومة من ايقاف العبث في مقدرات الشعب السوداني واستعادة أمواله المنهوبة .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)