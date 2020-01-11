الشرطة تكشف تفاصيل القبض على مُسلّح في أحداث ود مدني

أعلنت الشرطة، وقوع احتكاكات بين مجموعات مُتباينة في مدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة أمس بشارع جانبي.

وكَشَفَ المكتب الصحفي للشرطة، تفاصيل الأحداث التي شهدتها مدينة ود مدني بولاية الجزيرة اليوم (السبت)، حيث شهدت المدينة مسيرات مَطلبية بميدان الحرية مع تقاطع شارع النيل، وأشار إلى أنّ الشرطة قامت بواجبها في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية وسلامة المُشاركين والمُمتلكات العامّة والخاصّة.

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وأوضح بيان المكتب الصحفي، أنّ مُواطناً يقود عربة بوكس بمكان التجمُّعات قام بإشهار سلاح ناري (مسدس) وإطلاق أعيرة نارية بصُورةٍ عَشوائيةٍ، مِمّا أدّى لإصابة اثنين من الُمشاركين أحدهما إصابة بالرأس – وُصفت بالخطرة، والآخر إصابة باليد، كما تم رصد إصابات مُتفاوتة بسبب المُواجهات.

وبحسب صحيفة الصيحة وطبقاً للبيان، تَدَخّلت قوات الشرطة بإطلاق الغاز المُسيّل للدموع، وتمكّنت من القبض على المُواطن الذي أطلق الرصاص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والسيطرة على الوضع.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)