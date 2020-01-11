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الشرطة تعثر على جثة أجنبي مشنوقاً بالحاج يوسف

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Ibrahimali Ali 0 تبليغ

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التاريخ: 11-يناير-2020

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الشرطة تعثر على جثة أجنبي مشنوقاً بالحاج يوسف

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عَثَرَت قوات الشرطة، على جثة رجل خمسيني من رعايا دولة مُجاورة، جوار مقابر ود هاشا مَشنوقاً بالشارع العام في ضاحية الحاج يوسف بالخرطوم بحري، بدائرة اختصاص قسم شرطة حلة كوكو.

وبحسب صحيفة الصيحة أفاد المكتب الصحفي للشرطة اليوم (السبت)، بأنه وفور ورود البلاغ وصل المُتحرِّي برفقة الأتيام الفنية، وتمّ تحريز المكان وتحويل الجثمان إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، واتّخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة (51) إجراءات، ومُباشرة التحقيقات بقسم شرطة حلة كوكو.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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