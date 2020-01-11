رئيس الوزراء: طرح الحركة الشعبية للعلمانية قيد البحث والتفاوض

السبت 11 يناير 2020

قال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، إن طرح "الحركة الشعبية ـ شمال ـ جناح عبد العزيز الحلو" ، للعلمانية هو أمر قديم ومطروح الآن فى مفاوضات السلام فى جوبا ، لافتا إلى أن الأمر قيد البحث والتفاوض.



وأضاف حمدوك ، فى تصريحات للصحفيين فور عودته إلى الخرطوم من مدينة كادوا (فى جنوب كردفان، وهى معقل الحركة الشعبية) مساء اليوم الجمعة ، أن كل شيئ مطروح للنقاش من أجل الوصول إلى السلام، مؤكدا على حق الحركات المسلحة فى طرح أى موضوع يرونه.

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ودعا إلى ضرورة الاستفادة من الفرصة التاريخية المتاحة حاليا للوصول إلى السلام ، مشيرا إلى أن الحركات المسلحة شريكة فى الثورة.

وأعرب عن تفاؤله بالوصول إلى توافق حول كل الموضوعات، واحساسه برغبة صادقة فى السلام ، خلال زيارته لكاودا ، مشيرا إلى أن الزيارة ستفتح المجال واسعا لتحقيق السلام فى فترة وجيزة.

وقال إن تلك الزيارة تمت تلبية لدعوة من عبد العزيز الحلو ، مشيدا بالاستقبال الذى حظى الوفد الحكومى به ، وأضاف "خلال الزيارة تلمست رغبة المواطنين فى السلام، وتمت إدارة نقاش جاد فى اجتماعات مغلقة ولقاءات مفتوحة، والبلاد الآن تمتلك فرصة تاريخية لتحقيق السلام".