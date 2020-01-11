مصر: اجتماع واشنطن للتوصل لاتفاق عادل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

السبت 11 يناير 2020 سد النهضة توجه وزير الخارجية المصري سامح شكرى إلى واشنطن للمشاركة فى الاجتماع الذى دعت إليه الإدارة الأمريكية كل من مصر والسودان واثيوبيا، وفى حضور ممثلين عن الجانب الأمريكى وكذا البنك الدولى، لاستكمال التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وخلال الزيارة، من المنتظر أن يقوم الوزير سامح شكرى بعقد عدد من اللقاءات مع الدوائر الأمريكية المختلفة لدى الإدارة والكونجرس، وذلك لتناول أبعاد العلاقات الثنائية بين الدولتين، فضلًا عن التشاور حول تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا محل الاهتمام المشترك.

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