حراسة مشددة بالأسلحة على الفنانة ندى القلعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حظيت الفنانة الجماهيرية السودانية ندى القلعة باستقبال رسمي كبير تمثل في وضع حراسة مشددة حولها حيث يحيطها ويتبعها عدد من الجنود المسلحينوكانت القلعة قد ظهرت في مقطع فيديو أشار التعليق المصاحب له إلى وصولها لدولة تشاد تلبية لدعوة مقدمة لها من السيدة هند زوجة الرئيس التشادي لإحياء حفل بمناسبة إطفاء الشمعة الثالثة لمنظمة القلب الكبير التي ترعاها. المادة السابقة تشكيلة هجومية للهلال امام النجم الساحلي

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