تشكيلة هجومية للهلال امام النجم الساحلي

الخليج 365 : اعلن مدرب الهلال تشكيلة مباراة اليوم امام النجم الساحلي وتضم كل من جمال سالم في حراسة المرمي السمؤال وعمار الدين وبوي واطهر الطاهر رباعي دفاع بجانب ابوعاقلة ونزار حماد ومحمد دراج في الوسط والثلاثي بشه و وليد الشعلة والضي في الهجوم.

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