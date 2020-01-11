ضاحي خلفان يُشعل غضب العُمانيين بتغريدة عن“شارون” تزامناً مع دفن السلطان قابوس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثار الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، غضب العُمانيين، بعد نشره تغريدةٍ استهجنها النشطاء واستغربوا وقتها.

فبينما كان العُمانيون يشيّعون سلطانهم قابوس بن سعيد الى مثواه الأخير، كان ضاحي خلفان ينشر تغريدة عن ذكرى وفاة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أريئيل شارون، غيرَ آبهٍ بمشاعر العُمانيين.

وكتب ضاحي خلفان في تغريدته: “في مثل هذا اليوم توفي اعتى جبابرة العالم وطغاتهم بعد هتلر .. أنه شارون.. عمدة بني صهيون”. وهي التغريدة التي أغضبت العُمانيين وشنّوا عليه هجوماً حاداً ما دفعه الى حذفها لاحقاً.وعلّق حساب “الشاهين” العُمانيّ الشهير بـ”تويتر” على تغريدة ضاحي خلفان قائلاً: “أحسن الله عزاءكم في شارونكم وجعلكم وقليلي الأدب خير سلف له. وأحسن الله عزاءنا في قابوسنا. ولن يثنينا رحيله عن مواصلة دورنا في تأديبكم وتربية ذويكم”.بينما ردّ حساب الكاتب العماني عباس المسكري بالقول: “أيها الفريق لقد أتيت إلينا بذاكرة التاريخ إنه العجب العجاب أيها الجار أن تنشر مثل هذه التغريدة في يوم قلوب العمانيين فيه منفطرة ولكن تأكد لسنا مستغربين من ذلك ، ولكي لا يلتبس عليك الأمر فالسلطان قابوس رحمه الله فاضت روحه يوم أمس الجمعة، ورسالتك وصلت واضحة وفهمت”.وأضاف: “قبل كل شيء لسنا هنا لنعيركم بشيء ولكن في اليوم الذي فاضت فيه روح الشيخ زايد إلى بارئها كان العزاء في بيت كل عماني لأن المصاب كان مصابنا وللأسف الشديد ان يأتي شخص بمركزك ووزنك ويغرد مثل هذه التغريدة التي لم تراعي فيها مشاعر العمانيين في وفاة والدهم وقائدهم فبأي تشبيه أتيت؟”.