تعاون فني بين شادن و أمير حلفا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : في تعاون فني مميز للدكتور محمد علي الصديق المقيم بالمملكة العربية السعودية تلتقي الفنانة شادن مع الشاعر في عمل غنائي بعنوان “الجنائن” . كما يلتقي بحسب صحيفة الدار الشاعر بالفنان امير حلفا في عمل باسم “الجفا سيبو” وفي تعاون آخر يلتقي الفنان أمير حلفا بالشاعر مدثر ابو تالية في عمل بعنوان “سحرني من نظرة” والأعمال من الحان الملحن المتفرد المليح يعقوب حماد.

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