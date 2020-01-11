محمد علي يعلن خطة التحرك ضد السيسي في “25 يناير”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن المقاول المصري، المعارض للنظام، محمد علي، عن خطة التحرك ضد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في الخامس والعشرين من كانون ثاني/ يناير الجاري، وهو الذي يوافق الذكرى التاسعة للثورة.

وقال علي في تصريحات لقناة “مكملين”، إن على النظام المصري فتح ميدان التحرير وبقية الميادين، متحديا بأن تكون المظاهرات هي الفيصل مع السيسي.

وأكد علي أن الاحتجاجات ستقوم رغم التشديدات الأمنية، معيدا بعض الفضل في ذلك إلى ضباط الجيش الذين يعملون بالخفاء ضد السيسي.

وأوضح علي أن السيسي زعم سابقا أنه سيتنحى في حال خرج المصريون مطالبين برحيله، مضيفا أنه لو فتح الميادين فسيرى ذلك بنفسه.

ولفت علي إلى أن الأيام الحالية ستشهد اجتماعا يضم شخصيات معارضة للنظام، لوضع خطة من أجل 25 يناير.

وكان علي قال في تصريحات سابقة لـ”عربي21″، إنه في حال نجحت الثورة بإسقاط السيسي، فسيتم تشكيل حكومة انتقالية ورئيس الحكومة سيكون هو المسؤول الأول عن إدارة تلك الفترة، لأنه لن يكون هناك رئيس للجمهورية، إلا إذا قرر الشعب حينها اختيار رئيس للجمهورية خلال المرحلة الانتقالية.

عربي21