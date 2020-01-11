بوتين يحذر من كارثة عالمية حال نشوب نزاع واسع في الشرق الأوسط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وسط التصعيد الأمريكي الإيراني، من أن اندلاع نزاع عسكري واسع النطاق في الشرق الأوسط سيؤدي إلى كارثة بالنسبة للمنطقة بل العالم برمته. RT

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