بوتين يحذر من كارثة عالمية حال نشوب نزاع واسع في الشرق الأوسط

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وسط التصعيد الأمريكي الإيراني، من أن اندلاع نزاع عسكري واسع النطاق في الشرق الأوسط سيؤدي إلى كارثة بالنسبة للمنطقة بل العالم برمته.
RT
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