مقتل جنديين أمريكيين وإصابة اثنين آخرين في انفجار قنبلة جنوبي أفغانستان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الجيش الأمريكي، في بيان اليوم السبت، أن اثنين من أفراد قواته في أفغانستان قتلا وأصيب اثنان آخران، بجروح عندما أصيبت مركبتهم في انفجار قنبلة على جانب الطريق جنوبي أفغانستان.

لم يحدد الجيش الأمريكي هوية القتلى.

وكان متحدث باسم حلف شمال الأطلسي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، أن قنبلة انفجرت على الطريق أثناء مرور رتل قوات أجنبية بإقليم قندهار بجنوب أفغانستان، وأعلنت حركة “طالبان” مسؤوليتها عنه.

وقال مسؤول عسكري أفغاني كبير في قندهار إن الانفجار وقع في منطقة داند عندما انفجرت العبوة الناسفة في إحدى المركبات المدرعة التابعة للقوات الأمريكية.

وأضاف أن القوات الأجنبية طوقت المنطقة وأبقت القوات الأفغانية بعيدا عن المكان، كما نقلت وكالة “رويترز”.

وقال المتحدث باسم حلف شمال الأطلسي إن الحلف يقيّم الموقف وامتنع عن ذكر مزيد من التفاصيل.

وأعلن قاري يوسف أحمدي، المتحدث باسم “طالبان”، مسؤولية الحركة عن الهجوم وقال إن الانفجار أسفر عن مقتل كل الجنود بالمركبة.