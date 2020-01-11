زلزال قوي يضرب منطقة قرب مدينة إسطنبول

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم السبت، أن زلزالا بلغت قوته 4.7 درجة ضرب منطقة قريبة من مدينة إسطنبول، مشيرة إلى أن مركز الزلزال في منطقة سيليفري.

وقالت دائرة الطوارئ “وقع زلزال بقوة 4.7 درجة في الساعة 16:37 مساء (13:37 بتوقيت جرينتش) في منطقة بحر مرمرة”.

​ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الهزات شعر بها السكان في جميع أنحاء أكبر مدينة في تركيا. ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو خسائر. سبوتنيك المادة السابقة مفاجأة.. بكري(المدينة) يعود الي العراق المقالة القادمة مقتل جنديين أمريكيين وإصابة اثنين آخرين في انفجار قنبلة جنوبي أفغانستان

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