الخليج 365 : قالت مصادر موثوقة لـ (سودانا فوق) ان لاعب المريخ المعار للقوة الجوية العراقي سوف يغادر الي بغداد من أجل إكمال فترته مع ناديه بعد توقفه في الفترة السابقة وكان بكري قد توقف عن التدريبات ورفض الانضمام إلى الفريق وعاد الي الخرطوم لكن اتفاق تم خلال الساعات الماضية قضي بسفر اللاعب و استلامه متبقي مستحقاته بالكامل.

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كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة.. بكري(المدينة) يعود الي العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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