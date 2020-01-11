تعرّف علي نتيجة مباراة الأهلي المصري مع بلاتنيوم الزيمبابوي التي لعبت اليوم السبت

الخليج 365 : تعادل فريق الأهلي المصري بهدف لمثله مع بلاتينيوم الزيمبابوي خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، السبت، على ملعب بابا فيلز ماندافا معقل فريق بلاتينيوم بولاية بولا وايو ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا،صاحب الأرض تقدم بهدف فى الدقيقة 20 عن طريق نجالا قبل أن يتعادل مروان محسن للأهلي فى الدقيقة 52 ، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط يتصدر بها قمة المجموعة الثانية، فيما يرتفع رصيد،بلاتينيوم إلى نقطة واحدة ويبقى فى المركز الرابع والأخير، ويترقب الفريقان مباراة النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى فى التاسعة من مساء اليوم بملعب الهلال في الجولة ذاتها ويمتلك النجم والهلال 6 نقاط. المادة السابقة إرتفاع غير مسبوق في أسعار اللحوم الحمراء بسبب الصادر المقالة القادمة مفاجأة.. بكري(المدينة) يعود الي العراق

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