إرتفاع غير مسبوق في أسعار اللحوم الحمراء بسبب الصادر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت جولة الصيحة بالأسواق عن ارتفاع أسعار اللحوم خاصة الضأن أرجعه التجار إلى فتح باب الصادر، حيث تراوح سعر الكيلو منه ما بين 450-500 جنيه، وكشف صاحب ملحمة أولاد دفع الله بسوق بحري عن زيادات كبيرة طرأت على اللحوم الحمراء والتي تقدر بـ10% حيث وصل سعر كيلو الضأن بالقطاعي 450 جنيهاً بدلاً عن 400 جنيه في نهاية الأسبوع المنصرم، مشيرًا الى أن سعر الكيلو منه بالجملة بلغ 400 جنيه بدلاً عن 380 جنيهاً، أما كيلو البقري بالجملة بلغ 300 جنيه بدلاً عن 225 جنيهاً، لافتاً الى أن سعر الكيلو من الكبدة البقري وصل الى 440 جنيه بدلا عن 400 جنيه مشيرًا أن القطعة من الكبد الضأني بلغت 200 جنيه بدلاً عن 150 جنيهاً، وأرجع دفع الأسباب إلى ارتفاع الأعلاف حيث بلغ سعر الأردب من العليقة 4 ملايين و200 جنيه، كما تراوح جوال البذرة ما بين 1700ـ 1800 جنيه مشيراً إلى ضعف الإقبال على الشراء من قبل المواطنين، أما عوض الكريم تاجر لحوم بيضاء أوضح أن كيلو الفراخ بلغ 200 جنيه، وكيلو السمك تراوح ما بين 150- 400 جنيه حسب النوع أما طبق البيض فتراوح ما بين 150-180 جنيهاً.