رئيس مجلس إدارة صحيفة (السوداني): لا مُساومات لسلامة موقفنا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس مجلس إدارة صحيفة (السوداني) جمال الوالي، إنّه لا مجال لأيِّ مُساومات لعودة الصحيفة للعمل وذلك لسلامة موقفه، وأكّد عدم اتصال أيّة جهة به في هذا الصدد، وعدم استلامهم أيِّ قرارٍ مكتوبٍ حول إيقاف (السوداني).

وأشار الوالي في رده على استفسار بإحدى المجموعات الصحفية، إلى أنّه حتى اللحظة لم تُثبت اللجنة أنّ مال (السوداني) هو مال الدولة، وأضاف حسب “باج نيوز” أمس بأنّ الصحيقة لم تستلم القرار ولا تعلم حيثياته ولم تُتَح لها الفُرصة للاحتكام إلى القانون، ولفت إلى أن ما يُكتب في الأسافير حول هذا الصدد ليس صحيحاً، وقال “لن نقبل أيّ مساومة لسلامة موقفنا”. الصيحة