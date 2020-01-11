الخارجية تعزي في وفاة سلطان عُمان

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
بعثت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله، ببرقية تعزية إلى الوزير المسؤول بالشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي، في وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان.
وقالت وزيرة الخارجية، إن سيرة حكم السلطان قابوس حافلة بالإنجازات الحية على مدى خمسين عاماً كانت شاهدة على رؤيته الثاقبة لنهضة بلاده، كما كانت شاهدة على حكمته المعهودة في إتخاذ المواقف السليمة في الأزمات التي مرت بها الأمة العربية والإسلامية خلال تلك الحقبة. ونوهت بمواقفه وأياديه البيضاء على الشعب السوداني.
ع باج نيوز
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