عاجل : تشكيلة الهلال لمواجهة النجم الساحلي التونسي

التاريخ: 11-يناير-2020
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أعلن المدير الفني لفريق الهلال المدرب المصري حمادة صدقي عن التشكيلة الأساسية التي سيواجه بها النجم الساحلي التونسي عند الساعة التاسعة من مساء اليوم في مسابقة دوري أبطال إفريقيا في رابع جولات مرحلة المجموعات.
وبحسب صفحة الهلال الرسمية على (فيسبوك) تتكون توليفة الهلال من جمال سالم في حراسة المرمى، رباعي خط دفاع من اليمين لليسار مكون من أطهر الطاهر، السمؤال ميرغني، عمار الدمازين، عبد اللطيف بوي ويلعب في وسط الملعب نصر الدين الشغيل، أبوعاقلة عبد الله، محمد دراج، بشة الصغير، سليم محمد ويقود الهجوم وليد الشعلة.
ويجلس بدكة بدلاء الهلال كل من يونس الطيب، فارس عبد الله، مؤمن عصام، نزار حامد، محمد موسى الضي، عماد محسن، سكندر صامويل.
الخرطوم : (أخبار الخليج 365)
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