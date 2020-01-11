مشروعات تنموية بمنطقة دارا بشرق دارفور

أكد المستر بول سلاطين رئيس الجمعية النمساوية السودانية رغبة الجمعية في إنفاذ مشروعات تنموية في منطقة دارا الكبرى بشرق دارفور .

جاء ذلك في التصريح الذي أدلى به عقب وصوله مطار الخرطوم صباح اليوم قادما من النمسا.

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وكان في استقباله بمطار الخرطوم رئيس وأعضاء منظمة دارا للتنمية بالسودان ، ووصف بول – بحسب وكالة سونا للانباء- زيارة الوفد للسودان بالتاريخية باعتبار أن منطقة دارا كان يحكمها جده سلاطين باشا إبان الدولة التركية السابقة.

وقال ان الوفد سيقوم بزيارات ميدانية لمنطقة دارا الكبرى للترتيب مع حكومة الولاية لإنفاذ مشروعات تنموية في مجالات المياه والتعليم والصحة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)