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ورشة تقييم مخرجات السلم التعليمي

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محي الدين علي 0 تبليغ

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التاريخ: 11-يناير-2020

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ورشة تقييم مخرجات السلم التعليمي

يخاطب والي ولاية سنار المكلف اللواء ركن محمد عثمان محمد حمد الأحد بسنجة ورشة تقييم مخرجات ورش  السلم التعليمي والمنهج التي تقيمها وزارة التربيه والتوجيه بقاعة المجلس التشريعي بسنجه .

 

 

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وأوضحت دكتورة مناهل موسى وزير التربية والتوجيه المكلف بولاية سنار  في تصريح لـ (سونا ) أنه قد تحدد للورشة جلستين الجلسه الاولى يخاطبها الوالي ووزير  التربيه والتوجيه  ، الى جانب كلمة الخبراء التربويين وكلمة لتنسيقية المعلمين  ، وفي الجلسه الثانيه التي تترأسها وزيرة التربية والتوجيه تقدم ورقه بعنوان السلم التعليمي والمنهج ، حيث تشمل الورقه تقييم لمخرجات الورش التي أقيمت مؤخراً في المحليات السبع  .    و علمت (سونا ) أن مخرجات هذه الورشه سيتم عرضها في ورشة مدني التي تقام في الخامس عشر من هذا الشهر وتضم وزارات التربيه والتوجيه بولايات النيل الابيض والجزيره والنيل الازرق  بجانب سنار ، حيث تستعرض كل ولاية ماخرجت به حول مناقشة المنهج والسلم التعليمي  للخروج بمخرجات موحدة للمشاركة بها في المؤتمر الجامع بالخرطوم في السابع والعشرين من شهر يناير الجارى.

 

 

وكان وزير التربيه والتعليم الاتحادي قد أعلن قبل عدة  أشهر الغاء السلم التعليمي (8،3 )وقرر الرجوع  للسلم التعليمي السابق (6،3،3).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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