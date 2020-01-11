الخرطوم:اتحاد المخابز يدعو لزيادة حصة الدقيق

كشفت جولة شملت بعض المخابز عن وجود صفوف أمام المخابز وأرجع أصحاب المخابز ذلك نتيجة لنقص الدقيق المدعوم.

وأعرب بعض أصحاب المخابز في تصريح لـ(سونا) أن تولي حكومة ولاية الخرطوم أهمية قصوى لمسألة تسعيرة الخبز.

Advertisements

واكد الأستاذ جبارة الباشا الأمين العام لإتحاد المخابز السابق لـ(سونا) أهمية زيادة حصة البلاد من دقيق الخبز المدعوم ليبلغ 115 ألف جوال يوميا بدلا عن 100ألف لتفادئ الصفوف أمام المخابز .واكد مجددا أهمية تكثيف الرقابة على دقيق الخبز من المطاحن مرورا بالوكلاء حتى المخابز لتفادئ عمليات التسريب لاستخدامات أخرى.

ودعا إلى ضرورة الإسراع في رفع مقترحات تكلفة الخبز التي قدمتها اللجنة التي كونها والي ولاية الخرطوم للجهات المختصة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)