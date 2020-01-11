قيادي : زيارة حمدوك لكاودا تسريع لعملية السلام

التاريخ: 11-يناير-2020
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قال المهندس أحمد الزين أبكر رئيس تحالف نهضة السودان إن زيارة رئيس مجلس الوزراء الانتقالي الدكتور عبدالله حمدوك إلى كاودا تعتبر تاريخية وتسهم في التسريع في تحقيق السلام المنشود.
وأضاف الزين في تصريح لسونا أن رئيس مجلس الوزراء وضع تحقيق السلام فى قمة اولويات حكومته لأن السلام غاية يسعي اليها الجميع ، وقال إن منبر جوبا التفاوضي يعد إحدي آليات تحقيق السلام مناشداً الحكومة وحركات الكفاح المسلح بضرورة العمل من أجل تحقيق السلام .
وذكر أن تحالف نهضة شباب السودان سيعمل ضمن خطته إلى دفع كل الجهود التي تصب لصالح تحقيق السلام وأن هناك خططاً لمخاطبة كل المهتمين بضرورة دعم عمليات التفاوض خاصة أن لا رغبة لأحد فى الحروب وأنه قد آن الأوان بعد ذهاب الحكومة البائدة العمل بروح السلام والمحبة وصولاً إلى الاستقرار والتنمية المنشودة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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