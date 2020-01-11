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نفرة لتأمين طريق برام من حوادث النهب المُسلّح

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yassir 0 تبليغ

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التاريخ: 11-يناير-2020

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نفرة لتأمين طريق برام من حوادث النهب المُسلّح

 

أطلقت فعاليات المُجتمع ولجنة الأمن بمحلية برام في جنوب دارفور، نفرةً كُبرى لتأمين الطريق الرئيس المُؤدِّي للمحلية، الذي ظَلّ يشهد حوادث مُتكرِّرة للنهب المُسلّح أودت بحياة عددٍ من المُواطنين.

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واستجابت قطاعات برام لاجتماع النفرة الذي دَعَت له لجنة الأمن برئاسة المدير التنفيذي المُكَلّف عقبة عبد الحميد وضم فعاليات المُجتمع المدني والنقابات والاتّحادات والإدارات المُتَخَصِّصة وقِوى الحُرية والتّغيير.. وخلص لقرارات بدأت أمس بنظافة وإزالة الأشجار التي تُعيق مسار الطريق بين قريضة وبرام في منطقتي قرقش وخداري وتوسعته.

وقال المدير التنفيذي بحسب صحيفة الصيحة، إنّ المُجتمعين أكّدوا أهمية تأمين العربات التجارية والمُواصلات بصُورةٍ دائمةٍ بالأطواف المُرافقة والمُتحرِّكة والارتكازات الثابتة، وَشَدّدَ الاجتماع على ضرورة إنشاء موقعٍ ثابتٍ للقوات النظامية في المنطقة المُحَدّدَة بالتضامُن مع محلية قريضة، مع منع خُرُوج العربات دُون الأطواف أو الحراسات الكافية، إضافةً للتأمين على استمرار الطوف الليلي داخل المدينة ومخارجها، واستنفار كل الجُهُود لمُساهمة الجميع في التأمين.

وكانت برام، فَقَدَت أربعة من أبنائها الأسبوع الماضي في حادثٍ نهب مُسلّح بمنطقة قرقش، مما دعا الجميع لهذا التنادي.

 

الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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