مواجهة بين صدقي وغاريدو

إنعقد مساء أمس بالمركز الإعلامي لنادي الهلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الهلال والنجم الساحلي التونسي لحساب الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات برابطة الأندية الأفريقية أبطال الدوري، مساء اليوم السبت باستاد الهلال.

و تحدث خلال المؤتمر مدربا الفريقين، برفقة لاعب من كل فريق، حيث أكد المدير الفني لنادي النجم الساحلي التونسي الاسباني خوان كارلوس غاريدو أن مواجهة الهلال مساء السبت 11 يناير 2020م، تعتبر صعبة للغاية والهلال فريق كبير لايقل قامة عن النجم، ونحن قادرون على العودة في المناسبات الصعبة، وأضاف أن مباراة أمدرمان تعتبر لتأكيد المصير وتوجهات حظوظ الترقي، وزاد المدرب الاسباني أن الكل أصبح متاحاً في توليفة الفريق على غرار الايفواري كوليبالي، الذي تمت اضافته قاريا في الفترة الأخيرة ومباراة الهلال تعتبر مصيرية.

وعن الطقس البارد في السودان حالياً، ذكر غاريدو أن الحرارة والبرودة لن تؤثر على رغبتهم الجادة في تحقيق الانتصار وعن الإصابات والغيابات مثل الشيخاوي أوضح أنه غير متخوف منها وأنه يثق في العناصر المتواجدة وحول خسارته في الجولة الثالثة بتونس من الهلال قال إن الفرق الكبيرة تكون كل الخيارات أمامها في المباريات، ومواجهة الهلال على أثر الخسارة هي التي تظهر من خلالها شخصية الفريق الأكبر.

لاعب النجم الرياضي التونسي حازم حاج حسن الذي يرتدي الرقم (22) قال إن المباراة صعبة للغاية، وزاد نسعى إلى تأكيد الأفضلية وتعويض خسارة تونس بالجولة الماضية، والعودة بنقاط اللقاء كاملة، وأضاف حازم بالقول “نعلم ان الهلال ليس بالفريق السهل، لكن ليس لنا سبيل سوى العودة القوية وتأكيد افضليتنا في اللقاء للاحتفال مع الجماهير التي خذلناها في الجولة الثالثة وأضاف قد طوينا تلك الهزيمة خلف ظهورنا ونسعى لهدف واحد؛ ألا وهو الانتصار .

وإستهل المدير الفني لفريق الهلال حمادة صدقي حديثه قائلا: نحن طموحاتنا كبيرة، وسبق ان أكدت ذلك، وأتوقع ان مواجهة الهلال والنجم بالسبت ستكون صعبة على الفريقين، ومن ينتصر في مباراة الغد يضاعف حظوظ تأهله إلى المرحلة المقبلة، وأضاف صدقي: قمنا بتكثيف التحضيرات على كافة الاصعدة، نفسيةً كانت أم بدنية، أو حتى تكتيكية. وعن لاعبيه ذكر أنهم في قمة الجاهزية وسيعمل على الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور في استاد الهلال وأضاف حمادة صدقي؛ عملت بشكل خاص على تحضير اللاعبين ذهنيا وواثق من قدرات اللاعبين وهم على قدر التحدي مثلما حققوا الانتصار في تونس سيكونوا قادرين على اقتلاع النقاط في ملعبهم.

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وحول الاخبار التي راجت بانتقاله للدوري المصري، قال صدقي أحمد الله على العروض، وهذا أمر اعتدت عليه بفضل الله، وحالياً احترم عقدي مع نادي عريق مثل الهلال، وهو عقد مكتمل بشروطه الجزائية.

وفي منحى آخر قال المدرب المصري – بحسب سونا – كانت هنالك قلة خبرة وبعض العوامل التي أدت لتلقي اللاعبين البطاقات المجانية في مباراة تونس الماضية، وعن المهاجم العراقي عماد أكد حمادة انه من ضمن المجموعة التي يعول عليها في لقاء السبت؛ و ذكر صدقي ان عماد سيتواجد في قائمة الـ(18) لاعبا، لكن عموم الانتدابات الجديدة للاعبين ستكون خارج حساباته، وأوضح انه لن يستطيع تقييم الاضافات إلا بعد المشاركات، وحمّل نفسه وإدارة النادي المسئولية في تأخير الانتقالات، وعدم الاستعداد لها بشكل جيد، وقبل وقت كاف.

ومضى المدير الفني لنادي الهلال بحديثه في المؤتمر الصحفي، وهو يجيب على اسئلة الاعلاميين، بقوله؛ سأخوض المواجهة بالتوازن على كافة الأصعدة طوال زمن اللقاء؛ من أجل تحقيق الانتصار في مواجهة السبت، فقد استفدت من الفترة الطويلة ما بين الجولتين؛ الثالثة والرابعة، ببناء الخطط اللازمة وادينا مباراة ودية منحتنا بعض النقاط القوية، وكنا نمني النفس بخوض مباراة دورية لكن توقف الدوري الممتاز حال دون ذلك، في الوقت الذي خاض فيه النجم الساحلي مواجهة قوية ضد الافريقي التونسي، وعن مكاسب الانتصار على النجم الساحلي بمعقله ذكر انه منحهم الثقة وهي الأهم.

ورحب لاعب الهلال محمد مختار المعروف بـ (بشة الصغير) ببعثة النجم التونسي في السودان، وقال إن المواجهة صعبة بكل تأكيد أمام فريق متمرس، لكنهم لن يتنازلوا عن نقاط المباراة، وأضاف محمد مختار انهم في قمة الجاهزية لمواجهة النجم مجدداً التعويل على الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، والثقة في وقفة الجماهير الوفية ولا خيار أمامنا سوى الانتصار ورفع حظوظ التأهل .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)